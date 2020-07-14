Кокорин хочет получить большие подъемные при подписании контракта с "Зенитом"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин выдвинул условие петербургскому клубу, при котором он будет готов вернуться в команду.
Фото: РИА Новости
29-летний игрок рассчитывает получить солидные подъемные - причем единовременным платежом и сразу при подписании договора.

Напомним, что Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Контракт нападающего с "Зенитом" истекает этим летом. Форвард в текущем сезоне провел 10 матчей, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Источник: "СЭ"


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Теги: Кокорин Сочи Зенит
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