29-летний игрок рассчитывает получить солидные подъемные - причем единовременным платежом и сразу при подписании договора.
Напомним, что Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Контракт нападающего с "Зенитом" истекает этим летом. Форвард в текущем сезоне провел 10 матчей, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.
Источник: "СЭ"
Кокорин хочет получить большие подъемные при подписании контракта с "Зенитом"
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин выдвинул условие петербургскому клубу, при котором он будет готов вернуться в команду.
Фото: РИА Новости
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