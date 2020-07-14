Сообщается, что решение было принято ещё до отставки Томаса Цорна. Новый генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов предложил Власову сохранить должность, но тот отказался.
Отметим, что Власов работал в "Спартаке" с 2008 по 2015 год, в 2019 он вернулся в клуб.
"Спартак" после 28 туров занимает 11 место в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Коммерческий директор "Спартака" покинет свой пост
Коммерческий директор красно-белых Алексей Власов не принял предложение Шамиля Газизова остаться.
Фото: ФК "Спартак"
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