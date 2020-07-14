Отметим, что после матча 23-го тура чемпионата России в Туле (2:3) владелец красно-белых Леонид Федун раскритиковал то, как работает VAR в РПЛ.
- К системе VAR много вопросов. С ней в футболе что-то пропало. Даже не могу сказать, что именно, но из-за использования видеоповторов в игре что-то изменилось. Возможно, это связано не с самим VAR, а с тем, как его применяют.
Есть вопросы к людям, просматривающим на экране те или иные эпизоды. Даже эксперты порой задаются вопросом: а чем они руководствуются, принимая то или иное решение? - приводит "РГ" слова Джикии.
После 28 туров "Спартак" занимает 11 место в чемпионате России. В минувшем туре красно-белые уступили "Сочи" (0:1), наиболее обсуждаемым эпизодом встречи стало столкновение форварда москвичей Понсе и вратаря сочинцев Заболотного. По итогам спорного момента пенальти в пользу "Спартака" не был назначен.
"Прекратите убивать "Спартак"! Он и так еле дышит
Джикия: есть вопросы к людям, просматривающим на экране VAR те или иные эпизоды
Капитан "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением по поводу системы видеопомощи арбитрам и того, как она работает на матчах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
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