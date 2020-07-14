Напомним, что в конце матча "Динамо" - "Крылья Советов" (2:0) Плиев ударил Поповича в лицо, после чего был удалён. Главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков заявил, что игрок волжан оскорбил родителей Плиева.
Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал защитника "Динамо" Заурбека Плиева на два матча.
- Плиев извинился за свое агрессивное поведение в этом эпизоде. Попович принял извинения и просил не давать Плиеву максимальное наказание, - сообщает пресс-служба "Крыльев".
Попович, которого ударил Плиев, попросил не давать защитнику "Динамо" максимальную дисквалификацию
Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Попович принял извинения защитника "Динамо" Заурбека Плиева и заступился за оппонента.
Фото: ФК "Динамо"
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