Слай выступает за "Динамо" на правах аренды, которая продлится до конца текущего сезона. Права на нападающего принадлежат "Уфе". Напомним, что башкирский клуб футболист покидал, отказываясь в дальнейшем выступать за команду Евсеева.
- Финального решения еще нет. Сильвестр сейчас сконцентрирован на последних матчах сезона. Но шансы, что он останется в "Динамо" на следующий сезон, очень хорошие, — приводит слова агента Sport24.
В текущем сезоне Игбун провёл 18 матчей за бело-голубых, на его счету два гола и результативная передача.
"Шансы очень хорошие". Агент - о том, останется ли Игбун в "Динамо"
Представляющий интересы форварда московского "Динамо" Сильвестра Игбуна агент Аллан Йенсен Бек отметил, что его клиент может остаться в московском клубе после окончания этого сезона.
Фото: GLP
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