В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел в РПЛ 21 матч и забил 1 гол. "Локомотив" в чемпионате России после 28-ми туров идёт на втором месте турнирной таблицы, в активе команды 51 очко.
- Цель одна – уехать в Европу. Желательно лет на пять. Желательно в один клуб. Хотелось бы в английский, конечно. Или в Германию, Италию… Испания? Я не Бускетс, не мой стиль игры. А вот Германия, Италия… Англия – вообще мечта
Есть интерес ко мне из разных чемпионатов, просто я об этом не говорю, - приводит слова хавбека "Матч ТВ".
В следующем туре "Локомотив" сыграет с ЦСКА. Матч состоится в четверг и пройдёт на арене в Черкизово. Начало встречи - в 20:30 мск.
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Баринов: цель одна – уехать в Европу. Есть интерес ко мне из разных чемпионатов
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что хотел бы продолжить карьеру в Европе.
Фото: Getty Images
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