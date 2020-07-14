Напомним, что в начале месяца руководство тульского "Арсенала" приняло решение отправить Игоря Черевченко в отставку. На данный момент исполняет обязанности главного тренера Сергей Подпалый.
- На сегодняшний день я связан контрактом с "Чайкой". Я очень комфортно ощущаю себя в клубе. Чувствую, что нахожусь на своем месте. Вижу, что команда растет, развивается. Есть понимание того, к чему мы стремимся. Для меня это очень важно. Открою небольшой секрет: мы с президентом работаем над новым долгосрочным контрактом с "Чайкой", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что тульский "Арсенал" также может возглавить Рашид Рахимов.
Ранее Адиев работал в махачкалинском "Анжи" и "Ахмате".
Адиев опроверг информацию о возможном уходе из "Чайки"
Главный тренер выступающей в ФНЛ "Чайки" Магомед Адиев отреагировал на слухи, согласно которым он в скором времени возглавит тульский "Арсенал".
Фото: "Чайка"
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