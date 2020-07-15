- Семак главный герой чемпионства? Я думаю, что он может разделить этот титул с Артемом Дзюбой. Семак смог расчистить состав. И это было нелегко, потому что был перебор центральных полузащитников, а на других позициях наоборот зияли дыры.
Дзюба играет лучше, чем он может играть. В мое время Дзюба был игроком ниже классом, чем наше поколение. Но сейчас он играет выше своих возможностей, - цитирует Аршавина Фонтанка.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России после победы над "Краснодаром" в 26-м туре РПЛ. Команда Сергея Семака второй раз подряд и шестой раз в истории страны выиграла чемпионский титул. Также петербуржцы выигрывали трофей в период СССР.
Также "Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. Команда встретится со "Спартаком" 19 июля в полуфинале. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
В чемпионате петербургскому клубу осталось провести два матча: с "Оренбургом" и "Ростовом".
Аршавин рассказал, кто главный герой чемпионского "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о чемпионстве сине-бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости
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