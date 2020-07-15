Ранее появлялась информация, что Лапочкин был пойман на игре на тотализаторе, однако впоследствии официальные лица её не подтвердили.
- В последние дни в СМИ появлялись негативные комментарии о судьях РПЛ. Как и все люди, они допускают ошибки в работе. Но, на мой взгляд, неприемлемо, что некоторые представители клубов, их болельщики через СМИ ставят под сомнение честность судей без каких-либо конкретных доказательств, - приводит слова Кашшаи "Чемпионат".
Также глава судейского департамента РФС отметил, что все слухи о Лапочкине оказались необоснованными.
Кашшаи: неприемлемо, что представители клубов ставят под сомнение честность судей
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал проверку на полиграфе арбитра Сергея Лапочкина.
Фото: Getty Images
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