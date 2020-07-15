- Но матч матч с "Динамо" состоится. Понимая все сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть, - цитирует Мурзагулова СЭ.
Два дня назад лига сообщила, что в уфимском клубе один человек заражен COVID-19. Ранее появились слухи, что в "Уфе" могли заразиться сразу пять футболистов. В матче минувшего тура башкирская команды сыграла вничью с "Локомотивом" (1:1).
В следующем туре "Уфе" предстоит сыграть с московским "Динамо". Начало встречи завтра в 18.00 по мск.
В "Уфе" выявлено еще два случая заражения коронавирусом
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, что в клубе диагностировано еще два инфицированных коронавирусом.
Фото: Матч ТВ
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