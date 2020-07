Полузащитник "Рубина" Макаров ушёл в аренду в "Велес"

View this post on Instagram

??«Велес» арендовал полузащитника @fcrk Никиту Макарова. ??19-летнии? воспитанник академии «Рубин» в текущем чемпионате Тинькофф РПЛ провел за казанцев 4 матча. Макаров является игроком сборнои? России U19 Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021. Добро пожаловать, Никита?.