Полузащитник "Рубина" Макаров ушёл в аренду в "Велес"

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??«Велес» арендовал полузащитника @fcrk Никиту Макарова. ??19-летнии? воспитанник академии «Рубин» в текущем чемпионате Тинькофф РПЛ провел за казанцев 4 матча. Макаров является игроком сборнои? России U19 Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021. Добро пожаловать, Никита?.
Макаров - воспитанник академии "Рубина". За казанский клуб он провёл лишь четыре матча в текущем сезоне.
Примечательно, что ранее "Велес" у "Рубина" арендовал голкипера Алексея Городового.
В следующем сезоне "Велес" дебютирует в ФНЛ. В минувшем сезоне клуб занял первое место в зоне "Запад".