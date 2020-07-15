Полузащитник "Рубина" Макаров ушёл в аренду в "Велес"

Полузащитник казанского "Рубина" Никита Макаров будет выступать на правах аренды за "Велес".
Пресс-служба "Велеса" сообщает, что соглашение 19-летнего хавбека рассчитано до конца сезона-2020/2021.



Макаров - воспитанник академии "Рубина". За казанский клуб он провёл лишь четыре матча в текущем сезоне.

Примечательно, что ранее "Велес" у "Рубина" арендовал голкипера Алексея Городового.

В следующем сезоне "Велес" дебютирует в ФНЛ. В минувшем сезоне клуб занял первое место в зоне "Запад".


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Теги: Велес Рубин Макаров Российские трансферы
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