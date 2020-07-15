Правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне

Международный совет футбольных ассоциаций принял решение о сохранении правила пяти замен в международных соревнованиях.



Фото: Premier League Football News

Как сообщает Sky Sports, правило сохранит своё действие и в следующем сезоне. При этом организаторы соревнований смогут самостоятельно решать, разрешить ли делать по пять замен.



Новое правило было введено к рестарту сезона. Задумка заключалась в том, чтобы снизить нагрузки на игроков после длительной пауз. При этом для избежания затяжек времени было решено разрешить проводить пять замен в три слота.