Газизов: общаюсь с Тедеско каждый день, обсуждаем трансферы. Будем достигать новых высот

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о совместной работе с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
- Общаюсь с Тедеско каждый день, мы его полностью поддерживаем, и он находится на правильном пути. Конечно, мы с ним обсуждаем возможные трансферы, но сейчас он сосредоточен на игре с "Зенитом". Все трансферы будут проходить в тишине. Будем достигать новых высот, которые были потеряны, - цитирует Газизова СЭ.

Доменико Тедеско одержал с красно-белыми 6 побед, сыграл 4 раза вничью и потерпел 7 поражений. "Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.

"Спартак" объявил о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора 10 июля. На этом посту он сменил Томаса Цорна. Ранее Газизов работал в "Уфе".

В нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести матч с "Рубином" в Казани. Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.00 по мск.


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Теги: Газизов Тедеско Спартак
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