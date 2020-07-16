Прохин уже во второй раз подряд попал в стартовый состав питерцев.
"Мне дают шанс – я им пользуюсь. Было ли больше эмоций, чем в гостевом матче с "Ахматом"? Конечно, было больше наших болельщиков, и даже Азмун забил, я очень рад этому. Хорошая поддержка сегодня была, очень громко, хочу сказать спасибо нашим фанатам за это. Дома всегда приятнее играть и чуть-чуть легче — болельщики помогают, гонят нас вперед. Что сделал с футболкой? Отдал её маме", - цитирует Прохина пресс-служба "Зенита".
"Зенит" уже досрочно стал чемпионом России. Питерцы обеспечили себе золотые медали в 26-м туре, обыграв "Краснодар" со счётом 4:2.
19-летний защитник "Зенита" Прохин: игровую футболку отдал маме
Защитник "Зенита" Данила Прохин прокомментировал появление в стартовом составе команды в матче 29-го тура РПЛ с "Оренбургом" (4:1).
Фото: Sportbox
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