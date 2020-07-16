"Мужскую дружбу и любовь к девушке нельзя поставить в один ряд. Это все равно что спросить, кто лучше: Роналду или Месси?" - цитирует Миранчука официальный сайт "Локомотива".
В ответ на вопросах о качествах, которые он ценит в девушках, Алексей ответил фразой, которую приписывают Уильяму Шескпиру: "Доброта в женщине, а не соблазнительные взоры завоюют мое сердце".
Миранчук забил пять из шести голов "Локомотива" после паузы в РПЛ. Сегодня, 16 июля, в 20:30 мск ему предстоит сыграть против ЦСКА.
Ал. Миранчук: нельзя поставить в ряд мужскую дружбу и любовь к девушке. Это как спросить, кто лучше: Роналду или Месси?
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук не смог ответить, что для него важнее - дружба или любовь. Также он не выбирает лучшего между двумя величайшими игроками современности.
Фото: Алиса Титко / КП
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