"У нас с "Локомотивом" разные матчи могут быть - и тяжелые напряженные, и с обилием моментов. Будет иметь преимущество команда, которая подойдет более свежей.
"Локомотив" мало изменился. Это и правильно. После ухода Юрия Палыча Николич не стал глобально что-то менять. Так что увидим во многом "Локомотив" Юрия Палыча. Может, другие замены, другие стандарты, а так в целом сохраняется тот же "Локомотив", - сказал Гончаренко в интервью клубному Youtube-каналу.
Начало встречи на стадионе "Локомотив" - в 20:30 мск. У "Локомотива" на данный момент 51 очко, у "Краснодара" 49, у ЦСКА 47, всем трем командам остается сыграть по два матча.
Гончаренко: мы увидим во многом "Локомотив" Юрия Палыча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о сопернике по матчу 29-го тура РПЛ. Им станет "Локомотив", который с июня вместо Юрия Семина возглавляет Марко Николич.
Фото: ПФК ЦСКА
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