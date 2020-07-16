"Локомотив" предложил за трансфер футболиста 7 миллионов евро, утверждает Calciomercato. По сведениям источника, "Милан" такой вариант не устраивает - "россонери" хотят выручить с продажи Лаксальта 10 миллионов.
Отмечается, что стороны не рассматривают возможность включения в сделку по уругвайцу Алексея Миранчука, которого зимой хотел подписать "Милан".
Игрок левого фланга начинал сезон в аренде в "Торино", а зимой вернулся в "Милан" и с тех пор вышел на поле лишь в двух матчах.
"Локомотив" предложил "Милану" 7 млн евро за Лаксальта
"Локомотив" начал переговоры по трансферу уругвайского игрока "Милана" Диего Лаксальта. Московский клуб уже сделал первое предложение.
Фото: Getty Images
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