"Сочи" не сыграет против "Тамбова". В команде 9 заражённых коронавирусом

РПЛ сообщила о том, что среди членов клуба "Сочи" девять заражённых коронавирусом.

Таким образом клуб не сможет сыграть с "Тамбовом" в матче 29-го тура РПЛ.



"Девять представителей "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.



"Сочи" не сможет принять участие в матче 29-го тура против "Тамбова", - сообщается в телеграм-канале РПЛ.