Кокорина нет среди заболевших коронавирусом игроков "Сочи"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин не вошел в число девяти одноклубников, которые сдали положительные тесты на Covid-19.

Фото: ФК "Сочи"

Об этом сообщает в своем телеграм-канале "Слава! - новости футбола" шеф отдела футбола "СЭ" Вячеслав Короткин.



Ранее РПЛ объявила об отмене запланированного на сегодня матча 29-го тура "Тамбов" - "Сочи" из-за девяти выявленных случаев заражения в составе команды Владимира Федотова. По всей видимости, "Сочи" будет засчитано техническое поражение.

