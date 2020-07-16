"У нас все нормально. После матча с "Сочи" прошли тест. Зараженных нет. Все нормально", - цитирует Газизова Sport24.
16 июля стало известно, что у 9 представителей "Сочи" выявили коронавирусную инфекцию. Сегодняшний матч "Тамбов" - "Сочи" не состоится. Южной команде, скорее всего, будет засчитано техническое поражение.
Газизов: после матча с "Сочи" прошли тест. Зараженных в "Спартаке" нет
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что в клубе нет зараженных коронавирусной инфекцией.
Фото: Чемпионат
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