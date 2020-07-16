"Тамбов" опубликовал заявление по ситуации с отменой матча с "Сочи"

"Тамбов" на своем официальном сайте опубликовал заявление об отмене матча 29-го тура чемпионата России с "Сочи".

Фото: ФК "Тамбов"

Отмечается, что "Сочи" уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. Судьба матча "Тамбов" - "Сочи" будет определена на ближайшем заседании КДК.



Также "Тамбов" выразил поддержку игрокам "Сочи" и персоналу клуба и пожелал скорейшего выздоровления.



Ранее сообщалось, что "Сочи" будет засчитано техническое поражение.