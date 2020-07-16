"Мои штрафы? Ты не можешь быть участником процесса, подсказывать, вести игру. Как ты можешь подсказывать, когда у тебя закрыт рот. На мой взгляд, это издевательский штраф в размере 100 тысяч", - приводит слова Слуцкого Sport24.
Напомним, что поводом к применению такой санкции послужило поведение Слуцкого в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА, в котором он нарушил предписания антикоронавирусного регламента возобновления чемпионата.
Слуцкий высказался о штрафе в 100 тысяч рублей
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о полученном им штрафе.
Фото: © ФК "Рубин"
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