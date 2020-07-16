Федун после матча "Спартак" - "Ахмат" предложил сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Он был недоволен работой арбитра Алексея Сухова, который после видеоповтора отменил гол красно-белых и пенальти.
"У нас свобода слова, и каждый имеет право говорить что угодно, но в рамках приличия. До этого со стороны "Зенита" был небольшой словесный выпад, теперь ответ Федуна. Боксёры-профессионалы на взвешивании умудряются ударить друг друга или оскорбить. То есть они петушатся. Комитет по этике пусть разбирается", - заявил Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
Напомним, "Зенит" и "Спартак" сыграют в полуфинале Кубка России. Встреча пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России. В активе команды Сергея Семака после 29 туров 69 очков. "Спартак" с 36 баллами идет на 8-м месте в турнирной таблице.
Орлов прокомментировал высказывание Федуна про хештег #СудитеСпартакКакЗенит
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался относительно слов владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ТАСС
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