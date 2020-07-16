«Локомотив» обыграл ЦСКА при блеклой игре, путёвку в Лигу чемпионов не заслужил никто

Фото: Матч ТВ

Усреднённые позиции игроков. "Локо" - слева, ЦСКА - справа. Николич выкатывает автобус

Тепловая карта. Слева - "Локомотив", справа - ЦСКА

Все выносы мяча. Оранжевые - "Локомотив", синие - ЦСКА

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