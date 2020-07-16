«Локомотив» обыграл ЦСКА при блеклой игре, путёвку в Лигу чемпионов не заслужил никто

В сложном треугольнике точки над i мог расставить матч «Локомотива» и ЦСКА. Вместо яркой борьбы получилось весьма печальное зрелище, в котором всё решили грубейшие ошибки.
Возвращение Дзагоева и Баринова
Виктор Гончаренко внёс серьёзные изменения в стартовый состав по сравнению с матчем с «Рубином». Во-первых, тренерский штаб ЦСКА вернул в стартовый состав Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина. Во-вторых, что больше всего удивило, в стартовом составе впервые за долгое время появился Алан Дзагоев.
В то же время Марко Николич внёс два изменения в состав. Место в опорной зоне занял Дмитрий Баринов, а вместо Дмитрия Живоглядова появился Мацей Рыбусь.
Усреднённые позиции игроков. "Локо" - слева, ЦСКА - справа. Николич выкатывает автобус
Хоть ЦСКА и была необходима исключительно победа, гости не стремились форсировать события. Москвичи сделали ставку на игру вторым номером. Они попытались отдать сопернику мяч, но и позволять слишком многое у своей штрафной было тоже нельзя. Учитывая великолепную форму Алексея Миранчука, пассивность на своей половине поля могла развязать руки «Локо». К тому же, хозяева совсем не стеснялись на носить дальние удары. В первом тайме они четырежды били из-за пределов штрафной. А дальний удар Алексея Миранчука и вовсе едва не попал в дальнюю девятку.
В то же время у ЦСКА игра не слишком клеилась. «Локомотив» явно не планировал обнажать тылы, а «армейцы» зря надеялись на какие-то особые шансы в контратаках. Вот и приходилось уповать лишь на редкие шансы после ошибок соперника. Такую возможность ЦСКА уже на 6-й минуте подарил Маринато Гилерме. Голкипер «Локомотива» выскочил далеко за пределы штрафной и махнул мимо мяча. В итоге ЦСКА убегал на пустые ворота, но Чалов упусти свой шанс став жертвой Мурило, успевшего вернуться назад.
Ещё один хороший шанс у ЦСКА был после стандарта. На 22-й минуте Дивеев неожиданно приложился метров с 35. Мяч сотряс штангу.
Кризис центрфорварда
В общем-то, ни одна из команд ничего не могла придумать впереди. По большому счёту, в плане созидания и позиционных атак соперники стоили друг друга. А именно совершенно не заслуживали победы. Всё решили грубейшие ошибки, которые привели к конечному результату.
В первом тайме Дивеев не попал по мячу и врезал по ноге Эдеру. Пенальти после просмотра видеоповтора не вызывал сомнений.
? «Локомотив» гарантировал себе место в тройке по итогам сезона.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/jqroKi1FOL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 16, 2020
Оказавшись впереди, «Локомотив» откатился в оборону. И если в первом тайме «железнодорожники» больше владели мячом, чем соперник, то потом ситуация полностью изменилась.
Видимо, задумка Николича состояла в быстрых контратаках, только вот Эдер для такой игры совершенно не подходит. К тому же, в концовке первого тайма португалец упал, схватившись за пах. На второй тайм португалец уже не вышел.
В перерыве Эдера заменил Жемалетдинов, но его вряд ли можно было назвать настоящим центрфорвардом. А других у «Локомотива» нападающих сегодня просто нет. Джефферсон Фарфан, появившийся в концовке встречи, хоть и был активен, но вряд ли от него можно было ожидать спринтов в 35 лет.
Тепловая карта. Слева - "Локомотив", справа - ЦСКА
Явно не заладилась игра у нападающих ЦСКА (снова и вновь). Федор Чалов действовал слишком суетливо, а Илья Шкурин, вышедший на замену во втором тайме, ничем себя не проявил. Более того, белорусский форвард при своих впечатляющих габаритах регулярно проигрывал верховую борьбу защитникам «Локомотива». За всё время он так и ни разу не выиграл верховое единоборство. Его выход на поле так и стал абсолютной загадкой.
Эдер за 45 минут, которые ему были отведены, так и не нанёс ни одного удара по воротам. Ок, при этом португалец заработал пенальти. У Чалова было три удара, у Шкурина – ни одного. Жемалетдинов, заменивший Эдера, также ни разу не пробил по воротам. Собственно, это всё, что нужно было знать об игре нападающих в этой встрече.
В последнее время футбольные аналитики то и дело говорят об отмирании позиции классической девятки. Только вот ЦСКА и «Локомотиву» настоящий центрфорвард нужен, как воздух. Сыграв в закрытый футбол, сводя риск к минимуму, соперники лишили друг друга возможностей для контратак. А в позиционках без классической девятки ничего придумать так и не удалось.
Игра на отбой от Николича
«Локомотив» весь второй тайм провёл в глубокой обороне. И, безусловно, играть в такой футбол просто недостойно, по крайней мере, если команда претендует на серьёзные результаты. Пока «железнодорожники» оборонялись, ЦСКА оказывал давление. Хоть игра «армейцев» и была предсказуемой, сводясь к дальним выстрелам Влашича и забегам Марио Фернандеса, ЦСКА добился своего. После очередной абсолютно типичной атаки с прострелом в штрафную Мурилло неудачно выбил мяч, подарив великолепный шанс Влашичу. Хорват метров с пяти не промахнулся.
Вообще, игра «Локо» во втором тайме вызывает серьёзные вопросы. По сути, москвичи просто припарковали автобус. За матч «железнодорожники» сделали 36 (!!) выносов. Признаться, даже сложно вспомнить аналогичные показатели в другом матче РПЛ. Всё это скорее напоминает игру условного «Норвича» с «Манчестер Сити». И то в АПЛ аутсайдеры всё же пытаются как-то комбинировать, а не просто выбивать мяч подальше.
Все выносы мяча. Оранжевые - "Локомотив", синие - ЦСКА
И в этом плане весьма показательно послематчевое интервью Николича. Он признался, что последние 20-25 минут матча были зрелищными, но такой футбол ему НЕ НРАВИТСЯ. Вспоминаем, кто там говорил про Николича – таланта из Сербии, который ставит привлекательный футбол? Да, Юрия Сёмина неоднократно критиковали за трусливую тактику, за игру вторым номером. А что теперь изменилось? Стало ли хоть чуть-чуть лучше? Скорее, наоборот. Возможно, в следующем сезоне после трансферной кампании игра «железнодорожников» преобразится. Но сложно поверить, что с таким набором исполнителей нельзя играть в более интересный и атакующий футбол.
Недостойные Лиги чемпионов
А после того, как счёт стал ничейным, игра раскачалась. Ничья совершенно не устраивала ни одного из соперников. Пожалуй, в таком обмене ударов чуть интереснее был ЦСКА, но вновь всё решила абсолютно глупейшая ошибка. Набабкин во время штрафного затем-то задрал руку над головой, в которую и попал мяч. Как итог — второй пенальти и гол Алексея Миранчука, который, по всей видимости, вывел «Локо» в Лигу чемпионов.
Весь сюжет - в одной картинке
При этом по качеству игры ни одна из команд не заслуживает путевки в Лигу чемпионов. То же самое касается и «Краснодара», который провалил заключительный отрезок чемпионата. После рестарта сезона «Локомотив» из 24 возможных очков потерял 8. Тем не менее, даже с такими результатами москвичи уже одной ногой в групповом этапе.
Через сезон представительство России в Лиге чемпионов сократится. И, видя эту игру в поддавки, сложно назвать такой расклад неправильным. В главный еврокубковый турнир выходит не сильнейший, а тот, кому больше повезло. Да, у «Зенита» действительно не было конкурентов.
Чемпионат России
29 тур
"Локомотив" - ЦСКА - 2:1
Голы: Ал. Миранчук, 33 (пен), 90+2 (пен) - Влашич, 71.
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Магкеев (Ан. Миранчук, 88), Ал. Миранчук (Кверквелия, 90+4), Мариу (Фарфан, 69), Эдер (Жемалетдинов, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Фернандес, Марадишвили (Бистрович, 90+5), Обляков, Дзагоев (Шкурин, 57), Влашич, Чалов.
Предупреждения: Магкеев, 21, Акинфеев, 33, Чорлука, 38, Фарфан, 75, Игнатьев, 89, Набабкин, 90+1, Магнуссон, 90+5.
Фото: "Матч ТВ"