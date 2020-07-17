"У него крыша поехала. Что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез". Кавазашвили - о Бубнове

- К сожалению, Саша - нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться. Вот написал с одним товарищем книжку. Презентации, тираж нарасхват, деньги сделали большие... Но книга - говно. Просто жуткое говно.
Обвиняет всех. Кругом взяточники и пьяницы. Только Бубнов - красавчик. В один прекрасный день приходит Саша: "Анзор Амберкович, вот моя книжка". Спрашиваю: "Тебе никто не говорил, что книга не очень удачная?" - "Да нет, народ в восторге!" - "Знаешь, не надо было тебе это все писать..." Что-то у Бубнова после того разговора повернулось в голове в отношении меня. Долго не общались. Зато недавно кое-что случилось.
Голос в трубке: "Здравствуйте, это Бубнов!" - "Привет, Сашенька. Как здоровье?" - "Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, "Форд" в подарок преподнести". Я ошалел: "Какой "Форд"? Ты что, разбогател?" - "Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили все организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе - вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку - вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ..."
Говорю: "Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал" - "Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!" Что-то у меня закралось. До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: "Что это было?" Тот вздыхает: "У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала - что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез". Мне все ясно стало.
На второй день набрал. Голос - убитый! "Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал - вытащи меня отсюда!" Я - казачий генерал-лейтенант. "Ты в каком отделении?" - "Я не знаю... Подними всех, выясни, где сижу!"
Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: "Телефон не мой..." Звоню всем. Никто трубку не берет. Попросил друга из ФСБ: "Можешь пробить информацию?". Набирает через полчаса: "Никакого Бубнова нигде не зафиксировано". С тех пор его не слышал.
Жаль Сашу. Славный парень, - цитирует Кавазашвили СЭ.
"У него крыша поехала. Что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез". Кавазашвили - о Бубнове
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили рассказал об Александре Бубнове, который также играл за красно-белых, а сейчас часто выступает в роли футбольного эксперта.
Фото: СЭ
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