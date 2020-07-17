Об этом будет официально объявлено после полуфинального матча Кубка России, в котором подмосковная команда сыграет с "Уралом" 19 июля.
В досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса первенстве ФНЛ "Химки" заняли второе место, опередив "Чертаново" по дополнительным показателям.
Таким образом, "Крылья Советов", которые располагаются на 15-м месте таблицы РПЛ, останутся в высшем дивизионе на следующий сезон.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Химки" окончательно решили не играть в РПЛ
Футбольный клуб "Химки" принял окончательное решение остаться в ФНЛ.
Фото: Советский спорт
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