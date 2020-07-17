- Не хватило моментов, может, реализации. Какие-то моменты были у нас, удар Дзаги, например. А в конце VAR поставил пенальти. Минуты две должно пройти, чтобы ты разогнался так же. VAR можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно рукой сыграл, - сказал Дивеев в интервью пресс-службе клуба.
Во вчерашнем матче 29-го тура РПЛ между "Локомотивом" и ЦСКА сильнее оказались "железнодорожники".
На 29-й минуте пенальти реализовал Алексей Миранчук. Гости сумели отличиться на 71-й минуте: с передачи Шкурина забил Влашич. На 90-й минуте арбитр назначил второй пенальти в ворота ЦСКА, который вновь уверенно реализовал Миранчук.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. ЦСКА с 47 баллами идет на 4-й строчке.
Красно-синим осталось провести один матч в текущем сезоне. В соперниках по последнему туру РПЛ - "Тамбов". Игра состоится 22 июля. В этот день пройдут все встречи последнего тура чемпионата.
Дивеев: VAR можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно рукой сыграл
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением об игре с "Локомотивом" в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
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