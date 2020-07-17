"Железнодорожники" вчера в 29-м туре чемпионата России одержали победу над ЦСКА и обеспечили себе как минимум 3-е место в таблице, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
"Молодец Николич, он успел зарекомендовать себя перед игроками, как нужно. Молодцы все – давление было беспримерным. Какую вы тут игру хотели, когда болельщики заняты исключительно демонстрациями? И молодец Миранчук, в такой сложной ситуации и должен появляться лидер, который делает результат. Эти парни выиграли себе место в Лиге, а всем остальным – время", - написал Уткин в телеграм-канале.
"Локомотив" имеет в активе 54 очка. В заключительном туре московский клуб на выезде сыграет против "Урала". Встреча пройдет 22 июля.
Марко Николич возглавил "Локомотив" 1 июня, сменив на этом посту Юрия Семина.
Уткин: молодец Николич, он успел зарекомендовать себя перед игроками
Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал выход "Локомотива" в Лигу чемпионов.
Фото: commons.wikimedia.org
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