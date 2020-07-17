"Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех коронавирус протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организм сильный.
Матч с "Крыльями" не состоится? Пока не могу сказать. Сегодня и завтра будут тестирования. Если всё в порядке, то будем играть. Мы настраиваемся на то, что он состоится", - приводит слова Рубашко Sport24.
Напомним, вчера в 20:30 мск должен был состояться матч 29-го тура чемпионата России "Тамбов" - "Сочи". Однако днем появилась информация, что у 9 представителей сочинской команды выявлен коронавирус. Встреча была отменена. Скорее всего, южанам присудят техническое поражение.
Игра между "Крыльями" и "Сочи" запланирована на 22 июля.
"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.
Гендиректор "Сочи": настраиваемся на то, что матч с "Крыльями Советов" состоится
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко выразил надежду, что матч 30-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" состоится.
Фото: ТАСС
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