На сегодняшний день интерес к 33-летнему нападающему проявляют "Зенит", "Галатасарай" и "Палмейрас". Финансовый вопрос не будет главным для игрока в выборе будущей команды. Приоритетом для него будет возвращение в Бразилию.
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 годы. Всего в составе "сине-бело-голубых" он сыграл 148 мачей и забил 76 мячей. С командой он выиграл три трофея.
Перейдя из "Зенита" в "Шанхай СИПГ" в 2016 году, Халк провел в китайской Суперлиге 84 матча. Он забил 37 голов и отдал 44 голевые передачи. Недавно бразилец заявил, что больше не хочет выступать в Китае.
Источник: UOL
"Зенит" рассматривает вариант с возвращением Халка
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк может вернуться в "Зенит".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!