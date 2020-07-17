Дзюба и Азмун могут быть отстранены от полуфинального матча Кубка со "Спартаком"

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили выступил с инициативой не допускать нападающих "Зенита" Артема Дзюбу и Сердара Азмуна до полуфинального матча Кубка со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
Напомним, что после матча сине-бело-голубых с "Краснодаром" в 26 туре РПЛ в сети стал вирусным видеоролик, где игроки питерского клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт.

- Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке "Зенита". Это позорный поступок.

Моё мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внёс предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России со "Спартаком" и оштрафовать каждого на 300 тысяч, - цитирует Кавазашвили Советский спорт.

Также Анзор добавил, что решение будет принимать КДК РФС. Таким образом, два ключевых нападающих петербургского клуба могут быть отстранены от важнейшего матча на стадии Кубка России.

Встреча будет проходить в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Дзюба Азмун Зенит Спартак Кубок России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(18)

Последние новости

"Боруссия" не планирует снижать цену на Санчо
Источник: Дзюба будет признан лучшим игроком сезона, Семак - лучшим тренером 5
В "Спартаке" прокомментировали завершение карьеры Шюррле
Бартомеу сегодня встретится с Сетьеном и обсудит его будущее в "Барселоне"
В сети появились фото новой выездной формы "Интера" 1
Касильяс вернется в "Реал" и станет советником президента клуба
Роббен показал подготовку к сезону на тренажере (видео)
"Спартак" похвастался результатами в матчах с московскими командами 12
Головин забил в первом матче после пандемии
Евсеев показал фото своей супруги и собаки 2
Обухов: я не понимаю трансферную политику "Спартака". Крала за 12 млн покупают, Тил за 18 млн не играет 4
Источник: "Зенит" заказал большой тираж значков "победитель Кубка России 2020" 17
Источник: "Локомотив" не будет продлевать контракт с Фарфаном 1
Стало известно, когда на трибуны стадионов Англии пустят зрителей
Дзюба и Азмун могут быть отстранены от полуфинального матча Кубка со "Спартаком" 60
Игрок "Оренбурга" Алвеш: мой переход в "Барселону"? "Оренбург" попросит очень много денег 1
Жена Бубнова отреагировала на слова Кавазашвили о проблемах со здоровьем у Александра 9
"Зенит" рассматривает вариант с возвращением Халка 17
"Ювентус" могут покинуть восемь футболистов 1
Семак - о полуфинале КР: это кубковый матч, здесь нет фаворитов
Боярский: "Спартак" не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда 60
В комитете по этике прокомментировали штрафы, выписанные Карпину, Медведеву и Кикнадзе 3
Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у Тедеско
Герои "Локомотива" из ЦСКА и упустивший Лигу чемпионов "Краснодар". Сборная неудачников 29-го тура 3
Медведев извинился перед Федуном: шутка про "Спартак" была неудачной 18
Митрюшкин попал в заявку "Монако" на товарищеский матч 2
Карпин пропустил заседание комитета по этике. От него присутствовал адвокат 7
Шюррле объяснил, почему он завершил карьеру 6
"Вест Хэм" заинтересовался Эдином Джеко
Шюррле в 29 лет завершил карьеру 22
Все новости