Напомним, что после матча сине-бело-голубых с "Краснодаром" в 26 туре РПЛ в сети стал вирусным видеоролик, где игроки питерского клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт.
- Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке "Зенита". Это позорный поступок.
Моё мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внёс предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России со "Спартаком" и оштрафовать каждого на 300 тысяч, - цитирует Кавазашвили Советский спорт.
Также Анзор добавил, что решение будет принимать КДК РФС. Таким образом, два ключевых нападающих петербургского клуба могут быть отстранены от важнейшего матча на стадии Кубка России.
Встреча будет проходить в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.
Дзюба и Азмун могут быть отстранены от полуфинального матча Кубка со "Спартаком"
Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили выступил с инициативой не допускать нападающих "Зенита" Артема Дзюбу и Сердара Азмуна до полуфинального матча Кубка со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
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