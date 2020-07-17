Обухов: я не понимаю трансферную политику "Спартака". Крала за 12 млн покупают, Тил за 18 млн не играет

Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов рассказал об отношении к "Спартаку", воспитанником которого он является.
Фото: РПЛ
- Все-таки это родной дом, в котором я провел 14 лет. Конечно, ощущения очень приятные. Голы в ворота "Спартака" праздновать не буду. Лучше бы я три в ворота ЦСКА забил.

Но я немного не понимаю трансферную политику клуба. Того же Крала, который стоил около миллиона евро, покупают за 12 миллионов. За Тила, который не играет, отдают 18 миллионов. Немного странно. Леонид Арнольдович Федун очень щедрый в этом плане, - цитирует Обухова Матч ТВ.

Форвард "Тамбова" 9 лет провел в школе "Спартака". С 2012 по 2016 вышел на поле лишь в 5 матчах за основной состав москвичей, чаще выступал за вторую команду. Затем Обухов два года был в "Кубани", оттуда перешел в "Мордовию". В 2019 году перешел в "Сочи", провел там полгода и присоединился к "Тамбову".

В текущем сезоне Обухов провел за тамбовский клуб 20 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. "Тамбов" располагается на 14 месте, имея в активе 28 очков.


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Теги: Обухов Тамбов Спартак
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