Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, лучшим футболистом сезона будет признан форвард "Зенита" Артем Дзюба. Лучшим тренером станет главным тренер петербургского клуба Сергей Семак.
"Зенит" досрочно стал чемпионом. Сине-бело-голубые во второй раз подряд завоевали чемпионский титул.
Источник: Дзюба будет признан лучшим игроком сезона, Семак - лучшим тренером
В РФС подвели итоги нынешнего сезона РПЛ и выбрали лауреатов.
Фото: Global Look Press
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