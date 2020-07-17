Источник: Дзюба будет признан лучшим игроком сезона, Семак - лучшим тренером

В РФС подвели итоги нынешнего сезона РПЛ и выбрали лауреатов.
Фото: Global Look Press
Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, лучшим футболистом сезона будет признан форвард "Зенита" Артем Дзюба. Лучшим тренером станет главным тренер петербургского клуба Сергей Семак.

"Зенит" досрочно стал чемпионом. Сине-бело-голубые во второй раз подряд завоевали чемпионский титул.


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Теги: Дзюба Семак Зенит
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