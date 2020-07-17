- Скорее всего, в Саранске. Потому что в Нижнем Новгороде у нас условия не очень хорошие. Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20 процентов.
В Саранске нам пошли навстречу, чтобы загрузить "Мордовия Арену". К тому же в Нижнем Новгороде был случай, когда нам запретили играть в присутствии болельщиков матч с "Зенитом". Хотя по всей стране на стадионы допускают по 10% от общей вместимости, - цитируют Худякова Известия.
Напомним, первую половину текущего сезона "Тамбов" проводил свои домашние матчи в Саранске на "Мордовия Арене". Затем команда сменила прописку и переехала в Нижний Новгород на одноименный стадион. Матч с "Зенитом", о котором говорил Худяков, прошел без зрителей из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в Нижегородской области.
Тамбовчане занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Матч 29-го тура с "Сочи" не был сыгран из-за вспышки коронавируса в стане южан. Скорее всего, сочинцам будет засчитано техническое поражение. Тамбовчане получат в копилку три очка, которые точно позволят обезопасить клуб от вылета в ФНЛ.
В "Тамбове" рассказали, где планируется проводить домашние матчи следующего сезона
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, где команда планирует проводить домашние матчи в следующем сезоне РПЛ.
Фото: Вести Тамбов
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