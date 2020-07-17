- Даже с таким составом они обязаны были быть в пятёрке лучших. Новый тренер по ходу сезона. Ладно, с Тедеско как-то осень проехали, но была ведь зимняя пауза, в которой можно было бы подготовиться, что-то новое наиграть. Но ничего не появилось.
Возможно, игроки разочарованы своим футболом, но тренер, по всей видимости, ничего нового дать не может. Бегать по бровке, толкать судей – это хорошо. Кричать, что вокруг вселенский заговор против "Спартака" – тоже неплохо, ведь на болельщиков это действует. А вот на игре это не сказывается, - цитирует Широкова "Радио Зенит".
Доменико Тедеско одержал с красно-белыми 6 побед, сыграл 4 раза вничью и потерпел 7 поражений. "Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.
В нынешнем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести матч с "Рубином" в Казани. Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.
Также по ходу сезона у красно-белых сменилось руководство клуба. "Спартак" объявил о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора 10 июля. На этом посту он сменил Томаса Цорна. Ранее Газизов работал в "Уфе".
Широков - о Тедеско: бегать по бровке, толкать судей - это хорошо, но тренер ничего нового дать не может
Экс-игрок "Спартака" Роман Широков рассказал о своем отношении к неудачам красно-белых в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости
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