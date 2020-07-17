- Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как "Спартак" нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал...
Никаких переговоров со "Спартаком" не ведется. Вероятность, что "Химки" выходят в премьер-лигу? Большая. В понедельник все объявят, - цитирует Иванова СЭ.
Ранее сообщалось, что клубы в будущем могут тесно работать вместе. Появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу "Спартака", смогут получить практику в подмосковном клубе. И, напротив, у красно-белых появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков "Химок".
Подопечные Юрана в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место и гарантировали себе повышение в классе. Однако из-за финансовых проблем "Химки" не могут получить лицензию.
Гендиректор "Химок": есть большая вероятность выхода в РПЛ, но переговоров со "Спартаком" нет
Генеральный директор "Химок" Василий Иванов опроверг информацию о переговорах со "Спартаком" по поводу финансовой помощи для выхода в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
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