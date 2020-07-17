- Странная история... На нас "Спартак" не выходил. Я читал новости, но у нас никакой такой информации нет. И как один клуб может проспонсировать другой? Для меня это остается загадкой.
Когда объявим о том, где команда будет выступать в следующем сезоне? Пусть "Химки" спокойно сыграют с "Уралом", а после матча все скажем, - цитирует Терюшкова СЭ.
В полуфинальном матче Кубка России подмосковная команда на выезде сыграет с "Уралом". Встреча назначена на завтра. Старт - в 13.00 по мск.
Ранее сообщалось, что "Спартак" и "Химки" в будущем могут тесно работать вместе. Появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу "Спартака", смогут получить практику в подмосковном клубе. И, напротив, у красно-белых появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков "Химок".
Подопечные Юрана в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место и гарантировали себе повышение в классе. Однако из-за финансовых проблем "Химки" не могут получить лицензию.
Министр спорта МО: на нас "Спартак" не выходил. У нас никакой такой информации нет
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о финансовой помощи "Спартака" "Химкам".
Фото: nasha-molodezh.ru
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