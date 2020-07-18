Как сообщает Sport24, главный тренер донской команды Валерий Карпин поддержал выбор 28-летнего игрока.
Хавбек не будет считаться легионером в РПЛ.
Байрамян выступал за сборную России U-21. На его счету 7 матчей и 1 гол.
В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Полузащитник "Ростова" Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян решил выступать за сборную Армении.
Фото: © ФК "Ростов"
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