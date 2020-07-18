Заинтересованность в подписании 22-летнего нападающего проявляет "Милан". Однако на сегодняшний день наиболее привлекательные в финансовом плане предложения по аргентинцу сделали "Краснодар", который был готов заплатить за игрока 7 млн евро, и "Порту". Аргентинский клуб рассчитывает выручить с продажи своего футболиста не менее 10 млн евро.
В нынешнем сезоне Бастос сыграл за "Тальерес" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
Источник: Calciomercato.it
"Краснодар" и "Порту" являются фаворитами в борьбе за форварда "Тальереса" Бастоса
Будущее нападающего аргентинского "Тальереса" Нахуэля Бастоса решится в течение ближайших 15 дней.
Фото: Getty Images
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