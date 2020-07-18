Напомним, футболист является воспитанником "железнодорожников".
- В принципе, тема с Джикия в "Локо" это дорого, но вполне реально. "Локо" выходит в Лигу чемпионов, клубу нужен русский центральный защитник, деньги есть.
Поэтому, если "Спартак" завтра не выходит в финал Кубка, весь спортивный проект на будущий год подвисает - и проект становится очень дорогим. В этом смысле продажа за 10+ при решении самого Георгия (оно ключевое - год может быть без еврокубков) возможна. Как, кстати, и вариант с Глушенковым в "Локо", - написал журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.
В текущем сезоне РПЛ Георгий Джикия провёл 26 матчей и забил один гол. До переезда в Москву защитник выступал за пермский "Амкар" с 2015 по 2016. Также за свою карьеру защитник играл в командах "Локомотив", "Спартак-Нальчик" и "Химик" из Дзержинска.
Максим Глушенков выступает за "Крылья Советов" на правах аренды. В текущем сезоне он провел за самарцев 10 матчей в РПЛ и забил 3 гола. За "Спартак" в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги хавбек провел один матч. В завершившемся досрочно сезоне ФНЛ за "Спартак-2" на его счету 8 игр и 5 забитых голов.
Источник: "Локомотив" интересуется Джикией и Глушенковым
Появилась информация, что защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия вызвал предметный интерес "Локомотива".
Фото: Spartakworld
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