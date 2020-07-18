- Я не сомневаюсь в том, что в спортивной борьбе мы бы остались в Премьер-лиге и завоевали бы очко, которое стало бы для нас спасительным. Потому что по большому счету "Тамбову" было бы сложнее обыграть "Сочи" в Нижнем, чем нам это сделать в Самаре.
Сегодня председатель совета директоров клуба Фетисов выступал перед командой. Он больше чем уверен, что мы останемся в РПЛ. Теперь мы ждем решения исполкома РФС, - цитирует Талалаева СЭ.
На данный момент самарская команда располагается на 15-м месте таблицы РПЛ. В активе самарцев - 28 очков.
У "Тамбова" такое же количество баллов, однако скоро тамбовчане получат три очка за отмененную игру с "Сочи". Южанам, скорее всего, будет засчитано техническое поражение, в клубе произошла вспышка коронавируса, и коллектив не смог принять участия во встрече 29-го тура.
"Сочи" является соперником "Крыльев Советов" в последнем, 30-м туре РПЛ. Пока нет информации, состоится ли игра, однако по расписанию она назначена на 22 июля, как и все игры этого тура.
Талалаев отреагировал на возможный вылет "Крыльев" в ФНЛ
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев прокомментировал потенциальный вылет клуба из Премьер-лиги.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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