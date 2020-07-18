Этот факт подтвердила федерация футбола страны.
- Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что все это наконец-то стало реальностью. С нетерпением жду, когда наконец надену майку сборной Армении, - цитирует Байрамяна сайт федерации.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поддержал выбор 28-летнего игрока. Также отметим, что хавбек не будет считаться легионером в РПЛ.
Байрамян выступал за сборную России U-21. На его счету 7 матчей и 1 гол. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча за "Ростов", забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
Байрамян: с нетерпением жду, когда надену майку сборной Армении
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал свое решение выступать за сборную Армении.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!