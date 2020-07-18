"После матчей мне часто звонят представители клубов. Кто звонит первый — Гинер, Галицкий или Федун? С Евгением Ленноровичем мы вообще часто смотрим футбол. Он любит сигары, я люблю сигары… У нас общие интересы. Отношусь к Гинеру с большим уважением. Также как и к Галицкому, который создал мегаклуб", - сказал Хачатурянц в эфире "Матч премьер".
ЦСКА после 29 туров занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.
Глава судейского комитета РФС: часто смотрю футбол с Гинером
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что смотрит футбол с президентом ЦСКА Евгением Гинером.
Фото: © РФС
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