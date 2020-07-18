Председатель судейского комитета РФС отреагировал на слова Федуна

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался относительно заявления владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: © РФС
Напомним, после матча 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" Федун предложил запустить хештег "СудитеСпартакКакЗенит". Как отметил Федун, только в таком случае красно-белые смогут стать чемпионами.

"Думаю, это жесткое высказывание было сделано на эмоциональном уровне после матча. Я бы не стал рассматривать это как нарушение соглашения публично не критиковать судей, которое было достигнуто с руководителями клубов при моем назначении. Если не брать телеграм-каналы, все-таки в прессе активного обсуждения судейства и осуждения решений судей не было", - сказал Хачатурянц в эфире "Матч Премьер".

"Спартак" после 29 туров занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. В последнем туре красно-белые на выезде сыграют с "Рубином". Встреча пройдет 22 июля.


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Теги: Федун Спартак
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