- Сегодня "Спартак" может за счет борьбы, характера и движения обыграть "Зенит". Если брать по мастерству, то шансов у него нет. Футболисты, которые собраны в "Зените", на голову сильнее.
Что Тедеско с командой, что на трибуне, на сегодняшний день особой роли не играет. Он был с командой, она плохо выглядела, без него также. Поэтому не думаю, что что-то поменяется, - цитирует Павлюченко ТАСС.
Игра "Зенита" и "Спартака" в рамках полуфинала Кубка России состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 18.30 по мск. Сильнейший в этой паре в финале встретится с победителем пары "Урал" - "Химки". Старт этой игры намечен на 13.00 по мск.
Главный тренер москвичей Доменико Тедеско сможет руководить командой от бровки в сегодняшней игре. Дисквалификация, полученная специалистом до конца сезона в рамках РПЛ, не распространяется на матчи Кубка России.
В чемпионате России сине-бело-голубые стали чемпионами в 26-м туре, обыграв "Краснодар". "Спартак" занимает 9-е место.
Павлюченко: что Тедеско с командой, что на трибуне, на сегодняшний день роли не играет
Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России с "Зенитом".
Фото: Global Look Press
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