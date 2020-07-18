Селюк - о "Спартаке" и "Химках": с точки зрения бизнеса это суперпроект

- Официально "Спартак" ни в коем случае не имеет права давать деньги любому клубу, который участвует в том же чемпионате. Если "Спартак" будет из своего кармана давать деньги "Химкам", тогда "Химки" не имеют права играть в РПЛ. И то, что говорят, что "Химки" не выйдут в РПЛ и будут играть в ФНЛ, имеет под собой определенную почву. Но "Химки" в ФНЛ "Спартаку" не нужны. В ФНЛ уже есть "Спартак-2". "Химки" могут быть нужны "Спартаку" в РПЛ.
Не надо спрашивать у Федуна и Газизова, готовы ли они помочь "Химкам". В случае утвердительного ответа они сами себя подпишут на нарушение норм ФИФА. Газизов не сможет использовать в таком ключе даже "Уфу", из которой он пришел, так как это незаконно. Если это будет делаться, то завуалированно. Использование "Уфы" как команды от "Спартака", учитывая, что 70% "Уфы" принадлежит "брату Газизова", это конфликт интересов и может аукнуться тому же "Спартаку" большими проблемами. Поэтому логично иметь дружественные "Химки". Это делается через определенные фирмы, которые могут спонсировать "Химки". Это может быть кто угодно. Например, какие-либо фирмы, которые работают с руководством Подмосковья.
Если какая-либо фирма будет работать с областью на сумму, эквивалентной содержанию "Химок", а клуб будет иметь сотрудничество и возможность обмена футболистами с тем же "Спартаком", это даст огромный положительный результат. Я считаю, что с точки зрения бизнеса это суперпроект.
Поймите, что для футболистов, которые находятся на контракте в "Спартаке" и не попадают в состав, играть в "Химках" гораздо лучше, чем в той же "Уфе". Уверен, что большинство футболистов не готовы переезжать в Уфу, чтобы играть там на синтетическом поле, где на стадионе сидит четыре танкиста и собака. А в Химках не надо даже квартиру менять - просто приезжаешь и играешь на другом стадионе. Хочет Федун или не хочет - это его дело. Но я считаю, для любого топ-клуба это было бы очень хорошо - иметь в Москве такой дружественный клуб, как "Химки".
Теперь по поводу министра спорта Московской области и его заявлений. Ощущение, что этому министру, который упрямо твердит, что "Химки" должны выступать только в ФНЛ, никто не может объяснить, что играть в ФНЛ гораздо дороже с точки зрения финансов, чем в РПЛ.
Смотрите сами. В ФНЛ играют 22 команды, в РПЛ - 16. Из 16 команд РПЛ - 5 московских, а также одна из Тулы. Получается, что за весь сезон у "Химок" будет, можно сказать, 20 игр дома - никуда не надо лететь. В ФНЛ же у клуба будет гораздо большее количество перелетов, так как там больше городов, в которых проходят матчи. Далее - телевидение, которое в РПЛ платит порядка 200 млн рублей, а также титульные спонсоры, что дает еще плюс-минус 50 млн. В ФНЛ никаких дополнительных взносов нет. И давайте не забывать, что в РПЛ трибуны "Химок" заполнят те же болельщики "Спартака", ЦСКА и "Локомотива", что принесет клубу дополнительный доход. В ФНЛ на матчах с условным "Чертаново" болельщиков особо не будет. Будет не 4 танкиста, а 6, но без собаки.
Подводя итог, можно сказать, что даже дураку понятно: играть в РПЛ гораздо выгоднее, чем в ФНЛ. И люди, которые не хотят, чтобы "Химки" играли в РПЛ, или лично заинтересованы в этом, или просто полные идиоты, которые не могут сложить 2+2. Бывает еще самый страшный случай: коррумпированные идиоты.
На мой взгляд, "Химки" должны играть в РПЛ. Вне зависимости от того, захочет ли Федун или какая-то компания инвестировать в "Химки", или клуб сам решит идти дальше, понимая, что это гораздо дешевле и выгоднее", - цитирует Селюка Sport24.
Селюк - о "Спартаке" и "Химках": с точки зрения бизнеса это суперпроект
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном сотрудничестве "Спартака" с "Химками".
Фото: ФК "Динамо" Киев
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