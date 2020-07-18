- Не вижу проблем в том, что забиваем пока только с пенальти. Главное, есть моменты, которые приводят к назначению 11-метровых ударов. Пенальти же не возникают из воздуха, это плод усилий всей команды.
Что касается "Краснодара". Команда и сама играет, и сопернику даёт. Разбираем их, тренерский штаб указывает на уязвимые места. Постараемся сыграть аккуратно сзади и продуктивно впереди, - цитирует Грулева пресс-служба динамовцев.
Напомним, матч между "Динамо" и "Краснодаром" не состоялся по расписанию, так как у москвичей была вспышка коронавируса в клубе. "Быки" пошли навстречу бело-голубым и перенесли игру на резервный день - 19 июля. Это единственная возможная дата для матча, так как в эту дату проводятся полуфиналы Кубка России и есть приемлемая пауза в Премьер-лиге.
На данный момент "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. У "Динамо" - 38 баллов и 6-я строчка.
Грулев: не вижу проблем в том, что забиваем пока только с пенальти
Полузащитник "Динамо" Вячеслав Грулев поделился эмоциями в преддверии игры с "Краснодаром", которая была перенесена в рамках 23-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
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