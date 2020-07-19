Агент Виллиана отреагировал на слухи об интересе "Зенита"

Агент защитника "Портимоненсе" Виллиана прокомментировал информацию о том, что в услугах его клиента заинтересован "Зенит".
Фото: © РИА Новости
Ранее сообщалось, что петербургский клуб может заплатить за 25-летнего футболиста 20 миллионов евро.

"Ничего не знаем об этой информации и об озвученных суммах трансфера", - цитирует представителя игрока "Р-Спорт".

В текущем сезоне Виллиан провел 17 матчей и забил 3 гола. Его соглашение с клубом действует до 2023 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 325 тысяч евро.


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Теги: Зенит Российские трансферы
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