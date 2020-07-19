В финале подмосковный клуб встретится с победителем пары "Зенит" - "Спартак".
"Ребята молодцы. Я им всегда доносил, когда начал работать, то что вы просто это сделайте. Я знаю, я там был как игрок. Для меня самое главное - запредельная самоотдача. Ошибку я могу спросить. Они слушали на протяжении всего времени. Вы сегодня видели на поле, что играла команда Премьер-лиги. "Урал" боролся за еврокубки, а мы их обыграли со счетом 3:1. Парни молодцы, это их заслуга. Я всегда говорю, что если кто-то не хочет или не может, вопросов нет, есть другие команды. Но пока я работаю здесь, или мы выходим на пределе, или не выходим", - сказал Юран в эфире "Матч премьер".
Юран: мы играли как команда Премьер-лиги. Парни молодцы, это их заслуга
Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал победу над "Уралом" в полуфинале Кубка России.
Фото: ФК "Химки"
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