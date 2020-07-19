- Провалили игру. Есть решение - я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Это часть футбола, но надо двигаться дальше.
Официальное ли это решение? К президенту все вопросы, - сказал Парфенов в эфире Матч ТВ.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Химок". В составе подмосковной команды голами отметились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. У "Урала" единственный мяч забил Андрей Панюков.
В последних матчах чемпионата России екатеринбуржцы потерпели два поражения с общим счетом 1:6 (от "Краснодара" и "Арсенала"). Отметим, что в СМИ появлялась информация, согласно которой президент "Урала" Григорий Иванов раздумывал над увольнением Парфенова.
Парфенов подал в отставку с поста главного тренера "Урала"
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подал в отставку после поражения от "Химок" в полуфинале Кубка России.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!