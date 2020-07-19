Парфенов подал в отставку с поста главного тренера "Урала"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подал в отставку после поражения от "Химок" в полуфинале Кубка России.
Фото: РИА Новости
- Провалили игру. Есть решение - я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Это часть футбола, но надо двигаться дальше.

Официальное ли это решение? К президенту все вопросы, - сказал Парфенов в эфире Матч ТВ.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Химок". В составе подмосковной команды голами отметились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. У "Урала" единственный мяч забил Андрей Панюков.

В последних матчах чемпионата России екатеринбуржцы потерпели два поражения с общим счетом 1:6 (от "Краснодара" и "Арсенала"). Отметим, что в СМИ появлялась информация, согласно которой президент "Урала" Григорий Иванов раздумывал над увольнением Парфенова.


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Теги: Парфенов Урал Химки Кубок России
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